Представлен смартфон Jinga Start

Jinga объявляет о выходе на российский рынок нового бюджетного смартфона - Jinga Start. Сбалансированные технические характеристики гаджета в сочетании с ценой всего в 3590 рублей продолжают тренд на формирование новых качественных стандартов бюджетного сегмента, заданный Jinga. Cмартфоны Jinga Start уже доступны для покупки на сайте jinga.ru, а также в салонах сотовой связи и магазинах электроники во всех регионах России.

Операционная система Android 7.0 в тандеме с 4-ядерным процессором MTK 6580A с тактовой частотой 1.3 ГГц и оперативной памятью объемом 1 Гб обеспечит стабильную и быструю работу Jinga Start даже при пиковых нагрузках. 8 Гб собственной памяти можно расширить благодаря дополнительному разъёму для SD-карт ёмкостью до 64 ГБ. Качественный 5-дюймовой IPS дисплей с HD разрешением подарит приятные впечатления во время работы с офисными файлами или в часы досуга, например, при просмотре фильмов или сериалов. За счет слегка изогнутого по краям 2.5D стекла экран будто расширяет границы контента и придает дизайну смартфона эстетически завершенный вид. Благодаря двум micro SIM-картам смартфон можно использовать как для рабочих, так и для личных звонков, а также сократить расходы на мобильную связь, комбинируя разные тарифы сотовых операторов. Емкая батарея на 2000 мАч и сбалансированное программное обеспечение позволят наслаждаться долгими разговорами, общением в социальных сетях и мессенджерах в течение всего дня. Основная камера на 8 мегапикселей и 5-мегапиксельная селфи-камера помогут запечатлеть важные моменты жизни, а также позволят общаться с близкими с использованием видеосвязи. Смартфон поддерживает актуальные на сегодня в России стандарты связи. GPS-модуль обеспечит работу навигационных приложений, a FM-тюнер позволит использовать смартфон, как радиоприемник. Габариты Jinga Start составляют 141.5x70.5x9.3 мм, а вес - 151 г. Смартфон доступен в 2 цветах: сером и синем.