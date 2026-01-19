Представлен смартфон Lava Blaze Duo 3

Компания Lava пополнила ассортимент смартфонов моделью Blaze Duo 3, главной особенностью которой стал дополнительный 1,6-дюймовый AMOLED-экран на тыльной панели. Он служит для просмотра уведомлений, управления музыкой и работы в роли видоискателя для создания селфи на основную камеру.

Смартфон также оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2400 точек и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровым чипсетом с максимальной частотой 2,6 ГГц, 6 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльной камерой на 50 Мп (датчик Sony IMX752), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, стереодинамиками, портом USB Type-C, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, корпусом толщиной 7,55 мм, модемом 5G, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 185 долларов.