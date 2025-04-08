Представлен смартфон Moto G Stylus 2025

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Stylus 2025, которая основана на 4-нанометровом процессоре Snapdragon 6 Gen 3 от Qualcomm с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинка также характеризуется 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц и яркостью HDR до 3000 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony Lytia и оптическая стабилизация) и 13 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 15, защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена смартфона составляет 400 долларов.