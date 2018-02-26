Представлен смартфон Nokia 1 со сменными панелями

Компания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Nokia 1, который работает под управлением Android Oreo Go edition. Это специальная версия Android, оптимизированной под устройства, имеющие менее 1 ГБ оперативной памяти. Новинку оснастили 4,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FWVGA (854:480 пикселей), четырехъядерным процессором MediaTek MT6737M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной расширяемой памяти, 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 2150 мАч, поддержкой двух SIM -карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 и GPS. Главной особенность стали сменные панельки Xpress-on, которые будут продаваться отдельно по цене 6,5 евро. Ориентировочная цена самого Nokia 1 составляет 70 евро.