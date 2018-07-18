Представлен смартфон Nokia 5.1 Plus за 150 долларов

2018-07-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 5.1 Plus; [63]
Компания HMD Global пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Nokia X5, которая выйдет на глобальный рынок под названием Nokia 5.1 Plus. Новинку оснастили однокристальной системой MediaTek Helio P60 (уровень производительности Snapdragon 636) с выделенным двухъядерным блоком для работы с ИИ, 5,84 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720, 3 или 4 Г оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, двойной основной камерой на 13 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп с поддержкой распознавания по лицу, аккумулятор на 3060 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 8.1. Размеры смартфона равны 149,5:72:8,1, а масса – 160 г. Цена Nokia X5 в Китае составит всего 150 долларов за младшую версию.


Комментарии:
Xiaomi Mi Max 3 сравнили с Xiaomi Mi Max...
Xiaomi Mi Max 3 сравнили с Xiaomi Mi MaxВ сети появилась фотография, на которой прошлогодний фаблет Xiaomi Mi Max 2 сравнивают с Xiaomi Mi Max 3,...
Глава Xiaomi рассекретил характеристики ...
Глава Xiaomi рассекретил характеристики Глава Xiaomi Бин Лин опубликовал в Weibo характеристики смартфона Xiaomi Mi Max 3, официальный анонс кото...
Недорогой смартфон Nokia 2.1 получит мощ...
Недорогой смартфон Nokia 2.1 получит мощВ России скоро появится недорогой Nokia 2.1 с мощной батареей 4000 мА.ч, 8 Гбайт ОЗУ и ценой 7 990 рублей...
Огромный Honor Note 10 засветился на пер...
Огромный Honor Note 10 засветился на перПрофильное издание Techtastic поделилось первыми живыми фотографиями смартфона Honor Note 10, который еще...
Смартфон Leagoo S10 получит 6,21-дюймов...
Смартфон Leagoo S10 получит 6,21-дюймовКомпания Leagoo готовит к выпуску мощный флагман S10. Аппарат получит 6,21-дюймовый экран с соотношением...
Samsung сравнивает Galaxy S9 с iPhone X ...
Samsung сравнивает Galaxy S9 с iPhone X Компания Samsung выпустила очередное видео, в котором она троллит конкурентов из Apple, сравнивая их прод...
Появились изображения нового мобильного ...
Появились изображения нового мобильного Появились изображения нового мобильного девайса Xiaomi Pocophone F1. Гаджет получит безрамочный дизайн в...
Лучшие планшеты на Windows. Lenovo Yoga ...
Лучшие планшеты на Windows. Lenovo Yoga В последнее время пользователи стали все больше времени проводить с планшетами за работой. Для таких сцен...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma Plane 7565N 3G. Лучший детский планшет до 5000 рублейОбзор Digma Plane 7565N 3G. Лучший детский планшет до 5000 рублей
Обзор Playme HARD 3. Лучший радар-детектор сезона 2018Обзор Playme HARD 3. Лучший радар-детектор сезона 2018
Обзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum. Эффектный блок питания с удаленным мониторингомОбзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum. Эффектный блок питания с удаленным мониторингом
Обзор Jinga Joy Pro. Недорогой LTE-смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Jinga Joy Pro. Недорогой LTE-смартфон с бесконтактными платежами
Обзор REDRAGON ASURA. Игровая клавиатура с подсветкойОбзор REDRAGON ASURA. Игровая клавиатура с подсветкой
Предварительный обзор Nikon Coolpix P100...
Предварительный обзор Nikon Coolpix P100Официально представлена камера Nikon Coolpix P1000, которую можно смело назвать суперзумом. Этот продукт ...
Обзор Gibbets: Bow Master. Спасаем жизни...
Обзор Gibbets: Bow Master. Спасаем жизниМобильные игры требуют от разработчиков новых идей, но не всегда эти задумки граничат с адекватностью. В ...
Предварительный обзор Lenovo IdeaPad D33...
Предварительный обзор Lenovo IdeaPad D33В последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к гибридным устройствам на операционной системе Windows...
Обзор Ninja Dash. Шикарный раннер...
Обзор Ninja Dash. Шикарный раннерВ последнее время я не видел ничего адекватного из жанра раннеров, так как разработчики мобильных проекто...
Предварительный обзор Samsung C43J89. Оч...
Предварительный обзор Samsung C43J89. ОчКомпания Samsung показала весьма интересный монитор, которого не ждал никто. Дело в том, что в последнее ...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплее...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплееМобильные игры давно перестали быть просто развлечением для убийства времени в пробках или поездках на ме...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SСовременная игровая периферия предоставляет пользователю возможность купить подходящий продукт и получить...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезом...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезомВ последнее время практически все производители мобильных телефонов стали активно складывать ресурсы не в...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый ди...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый диПользователи стремятся получить самый современный дизайн смартфона, ведь говорить о производительности се...
Обзор Mimo. Учимся программировать...
Обзор Mimo. Учимся программироватьСовременный мир и развитие интернета позволяют научиться программировать в довольно короткие сроки без из...
Предварительный обзор AOC V2 Series. Шик...
Предварительный обзор AOC V2 Series. ШикВ последнее время производители мониторов стали активно работать в направлении дизайна. Дело в том, что к...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем вр...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем врНам очень нравятся казуальные игры, которые можно в любой момент запустить, поиграть пару секунд, а потом...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor