Представлен смартфон Nokia 5.1 Plus за 150 долларов

Компания HMD Global пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Nokia X5, которая выйдет на глобальный рынок под названием Nokia 5.1 Plus. Новинку оснастили однокристальной системой MediaTek Helio P60 (уровень производительности Snapdragon 636) с выделенным двухъядерным блоком для работы с ИИ, 5,84 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720, 3 или 4 Г оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, двойной основной камерой на 13 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп с поддержкой распознавания по лицу, аккумулятор на 3060 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 8.1. Размеры смартфона равны 149,5:72:8,1, а масса – 160 г. Цена Nokia X5 в Китае составит всего 150 долларов за младшую версию.