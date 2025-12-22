Представлен смартфон HUAWEI Nova 15

Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона Nova 15, который работает на базе фирменной однокристальной системы Kirin 8020 с максимальной частотой 2,29 ГГц. Смартфон также оснащается 6,7-дюймовым экраном OLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (телеобъектив и OIS) и 1,5-Мп (многоспектральный датчик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, защитой от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP65, предустановленной ОС HarmonyOS 6.0, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7и Bluetooth 6.0. Смартфон оценен на родном китайском рынке в эквивалент 385 долларов в версии с 256 ГБ встроенной памяти.