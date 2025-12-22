Представлен смартфон HUAWEI Nova 15

Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона Nova 15, который работает на базе фирменной однокристальной системы Kirin 8020 с максимальной частотой 2,29 ГГц. Смартфон также оснащается 6,7-дюймовым экраном OLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (телеобъектив и OIS) и 1,5-Мп (многоспектральный датчик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, защитой от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP65, предустановленной ОС HarmonyOS 6.0, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7и Bluetooth 6.0. Смартфон оценен на родном китайском рынке в эквивалент 385 долларов в версии с 256 ГБ встроенной памяти.

Представлен смартфон HONOR X9d 5G с АКБ на 8300 мАч …
Компания HONOR выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон X9d 5G, главной особенностью которого ста…
Realme Narzo 90x 5G показали на рендерах…
В сети появились качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Realme Narzo 90x 5G, …
Объявлена дата выхода OPPO Find X9…
Компания OPPO объявила, что флагманская серия смартфонов OPPO Find X9 будет представлена в Китае 16 октяб…
Официально: глобальная версия Realme GT 8 Pro готова к выход…
Компания Realme объявила, что смартфон GT 8 Pro выйдет за пределы китайского рынка уже 20 ноября. Презент…
Nubia Z80 Ultra показали во всех расцветках …
Компания ZTE объявила, что официальная презентация флагманского камерофона Nubia Z80 Ultra состоится 22 о…
Объявлена ёмкость батареи OnePlus 15 …
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о характеристиках флагманского смартфона OnePlus 15, который …
Samsung объяснила слабое железо в Galaxy Z TriFold…
Можно с уверенностью сказать, что Galaxy Z TriFold — вершина складных технологий Samsung, продукт, создан…
Представлен складной смартфон HUAWEI Nova Flip S …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Nova Flip S, которая среди прочего полу…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor