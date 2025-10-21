Аналитики рассказали о продажах серии iPhone 17

Аналитическая компания Counterpoint представила результаты собственного исследования, в котором подробно рассмотрела динамику спроса на новую линейку смартфонов компании Apple, особенно в США и Китае. И согласно свежему отчёту, опубликованному сегодня, продажи iPhone 17 в этих двух странах за первые десять дней после выхода превысили показатели iPhone 16 на четырнадцать процентов. Базовая модель iPhone 17 сейчас составляет 22% всех продаж Apple против 12% у iPhone 16 и продаётся на 31% лучше своего предшественника. Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max обеспечивают 75% от общего объёма продаж компании против 76% у прошлой серии, при этом их продажи выросли на 12% по сравнению с предыдущими версиями. А модель iPhone 17 Air занимает всего 3% в общей структуре продаж против 4% у iPhone 16 Plus.

И, соответственно, это указывает на две совершенно очевидные тенденции. Первая — пользователи с радостью приобретают топовый флагман iPhone 17 Pro несмотря на достаточно высокую стоимость и отсутствие кардинальных изменений в текущей итерации. Это всё ещё основной источник дохода компании, который явно будут улучшать в следующих поколениях. Вторая — iPhone Air, несмотря на весь хайп в интернете, продаётся из рук вон плохо. В своё время компания хотела отказаться от Plus-версии флагмана из-за низких продаж, а Air продаётся ещё хуже. Скорее всего, если ситуация не изменится в обозримом будущем, модель просто снимут с продаже через две-три итерации.