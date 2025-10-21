Аналитики рассказали о продажах серии iPhone 17

Аналитическая компания Counterpoint представила результаты собственного исследования, в котором подробно рассмотрела динамику спроса на новую линейку смартфонов компании Apple, особенно в США и Китае. И согласно свежему отчёту, опубликованному сегодня, продажи iPhone 17 в этих двух странах за первые десять дней после выхода превысили показатели iPhone 16 на четырнадцать процентов. Базовая модель iPhone 17 сейчас составляет 22% всех продаж Apple против 12% у iPhone 16 и продаётся на 31% лучше своего предшественника. Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max обеспечивают 75% от общего объёма продаж компании против 76% у прошлой серии, при этом их продажи выросли на 12% по сравнению с предыдущими версиями. А модель iPhone 17 Air занимает всего 3% в общей структуре продаж против 4% у iPhone 16 Plus.

И, соответственно, это указывает на две совершенно очевидные тенденции. Первая — пользователи с радостью приобретают топовый флагман iPhone 17 Pro несмотря на достаточно высокую стоимость и отсутствие кардинальных изменений в текущей итерации. Это всё ещё основной источник дохода компании, который явно будут улучшать в следующих поколениях. Вторая — iPhone Air, несмотря на весь хайп в интернете, продаётся из рук вон плохо. В своё время компания хотела отказаться от Plus-версии флагмана из-за низких продаж, а Air продаётся ещё хуже. Скорее всего, если ситуация не изменится в обозримом будущем, модель просто снимут с продаже через две-три итерации.
MediaTek заработала 3 миллиарда долларов на чипах…
На рынке флагманских мобильных процессоров по-прежнему доминируют MediaTek и Qualcomm, но MediaTek вновь …
Официально: Vivo T4 Pro представят 26 августа…
Компания Vivo объявила, что официально презентация смартфона T4 Pro состоится в Индии уже 26 августа. Апп…
Apple выпустила две версии процессора A19 Pro…
Apple использовала самый передовой техпроцесс TSMC, третье поколение 3-нм литографии, для своих процессор…
Официально: RedMagic 11 Pro получит SoC Snapdragon 8 Elite G…
Компания RedMagic объявила, что официальный релиз флагманских смартфонов серии RedMagic 11 Pro состоится …
Стала известна дата выхода OPPO Find X9…
Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о дате выхода смартфонов серии OPPO Fin…
Смартфон Vivo V60 Lite 4G получит 90-Вт зарядку …
Профильный ресурс XpertPick поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках смарт…
OPPO Find X9 Pro получит Dimensity 9500 и батарею на 7500 мА…
Мобильный процессор Dimensity 9500, по всей видимости, будет представлен примерно в одно время со Snapdra…
OPPO A5i Pro 5G с АКБ 6000 мАч оценен в $190…
Компания OPPO выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон A5i Pro 5G, который обойдется в эквивалент…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor