Официально: Realme 16 Pro 5G получит 200-Мп камеру

Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфонах Realme 16 Pro 5G и Realme 16 Pro+ 5G, которые будут представлен уже 6 января. Итак, базовую модель оснастят 200-Мп основную камеру с полноценным зумом, усовершенствованной технологией AI Edit Genie 2.0, батареей флагманского уровня, сверхъярким экраном, дизайном Master Design с расцветками Master Gold, Orchid Purple и Pebble Grey, однокристальной системой MediaTek Dimensity и предустановленной фирменной прошивкой UI 7 на основе операционной системы Android 16 с тремя номерными обновлениями и апдейтами безопасности в течение четырёх лет.