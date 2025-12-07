Xiaomi 17S получит фирменный процессор Xring O2

Авторитетный инсайдер Wisdom Pikachu сообщает, что компания Xiaomi готовит к выходу смартфоны серии Xiaomi 17S. Самое главное, что новинки получат фирменную однокристальную систему Xring O2. Данный чипсет получит ядра ARM Travis, что обеспечит прирост мощности по сравнению с Xring O1, который используется в Xiaomi 15S Pro.

Последний, напомним, что оснащается 6,73-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200:1440 точек, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony Light Hunter 900), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик с 5-кратным зумом), батареей ёмкостью 6100 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.