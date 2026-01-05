Представлен смартфон OPPO A6s с АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO представила на глобальном рынке смартфон OPPO A6s, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинка также получила 6,75-дюймовый LCD-экран с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц, типовой яркостью 800 нит или 1125 нит в режиме HDR, 6-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 685 с максимальной частотой 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, поддержку 80-Вт проводной зарядки, модуль NFC, боковой дактилоскопический сенсор, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, а также корпус толщиной 8,6 мм и массой 215 граммов. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.

