Представлен смартфон OPPO K13 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью K13 5G, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. По данным производителя, батарея сохранит минимум 80% ёмкости за 5 лет работы.

Новинку также оснастили 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и глобальной пиковой яркостью 1200 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с максимальной частотой 2,3 ГГц и графикой Adreno 810 (производительность 790 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu), 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой на 5700 мм² и графитовым листом площадью 6000 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 8,45 мм и предустановленной ОС Android 15 с прошивкой ColorOS 15. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 210 и 235 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.