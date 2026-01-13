Представлен смартфон OPPO Reno 15 FS 5G

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno 15 FS 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 5G с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 710.

Новинка также получила 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, динамической кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 1400 нит и поддержкой работы в перчатках, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 50 Мп, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и обратной проводной зарядок, модемом 5G, сертификацией Hi-Res Audio, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69 и предустановленной ОС Android 16. Смартфон уже появился в продаже на дебютном итальянском рынке по цене в 400 евро.
