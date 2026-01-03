Представлен смартфон OPPO Reno15 F 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона Reno15 F 5G, который базируется на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 710. Смартфон также характеризуется 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2372:1080 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и яркостью до 1400 нит, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 50 Мп (автофокус), АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли по стандарту IP69 и корпусом толщиной 8,1–8,3 мм в зависимости от версии. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.