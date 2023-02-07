Представлен смартфон OnePlus 11R

Компания OnePlus представила смартфон OnePlus 11R, который, судя по всему, является глобальной версией OnePlus Ace 2. Аппарат появится в индийской продаже 16 февраля по цене в 480 и 545 за версии с 8/128 и 16/256 ГБ соответственно.

Смартфон оснащается оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, трехступенчатым механическим переключателем режимов, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 45, 60, 90 или 120 Гц, частотой дискретизации касания 1000 Гц, 10-битной глубиной цвета и ШИМ с частотой 2160 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX890 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, ИК-передатчиком и прошивкой ColorOS 13 на базе ОС Android 13 «из коробки».
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