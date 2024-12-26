Представлен смартфон OnePlus Ace 5 Pro

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Ace 5 Pro, которая основана на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинка набирает в популярном бенчмарке AnTuTu 3218978 баллов.

Смартфон также оснастили продвинутой системой охлаждения Tiangong Cooling Elite, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном X2 производства BOE с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, технологией 8T LTPO и сертификацией TÜV Rheinland Intelligent Eye Protection 4.0 о повышенной защите глаз, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX906 и OIS), 8-Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 6100 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной прошивкой ColorOS 15 на базе операционной системы Android 15. Новинку оценили в 465, 505, 575 и 645 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Также есть версии с керамической задней панелью, которые обойдутся в 590 и 675 долларов.