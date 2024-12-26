Представлен смартфон OnePlus Ace 5 Pro

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Ace 5 Pro, которая основана на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинка набирает в популярном бенчмарке AnTuTu 3218978 баллов.

Смартфон также оснастили продвинутой системой охлаждения Tiangong Cooling Elite, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном X2 производства BOE с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, технологией 8T LTPO и сертификацией TÜV Rheinland Intelligent Eye Protection 4.0 о повышенной защите глаз, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX906 и OIS), 8-Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 6100 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной прошивкой ColorOS 15 на базе операционной системы Android 15. Новинку оценили в 465, 505, 575 и 645 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Также есть версии с керамической задней панелью, которые обойдутся в 590 и 675 долларов.
Vivo S20 Pro получит продвинутую камеру …
Сетевой инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках смартфона Vivo S20 Pro, п…
Смартфон Moto G 5G 2025 показали на рендерах …
Искатель утечек OnLeaks опубликовал первые изображения смартфона Motorola Moto G 5G (2025), который еще н…
Samsung Galaxy A56 первым получит процессор Exynos 1580…
Сегодня появилась информация о том, что мобильный процессор Exynos 1580, вероятно, появится в предстоящем…
Планшет Fontel FT800 от Мегафон оценили в 6500 рублей …
Российский оператор «Мегафон» выпустил в российскую продажу фирменные планшеты Fontel FT800 и FT1000, кот…
Poco X7 Pro 5G получит аккумулятор на 6000 мАч…
Индийский информатор Парас Гуглани раскрыл подробности о смартфоне Poco X7 Pro 5G, официальный релиз кото…
Складной смартфон Huawei Mate X6 оценен в 1795 долларов …
Компания Huawei пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Mate X6, которая может похвастаться кор…
Смартфон OPPO Reno 13 показали на фото …
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился качественными фотографиями сма…
Infinix Hot 50 Pro оценили в 20 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон Hot 50 Pro, который основан на 6-нанометровой од…
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor