Представлен смартфон Oppo A77 5G с Dimensity 810

Oppo представила в Таиланде телефон среднего класса Oppo A77 5G. Смартфон оснащен дисплеем с каплевидным вырезом, который обеспечивает высокую частоту обновления. Его задняя часть имеет 48-мегапиксельную систему с двумя камерами.

Oppo A77 5G оснащен 6,5-дюймовой ЖК-панелью IPS с разрешением HD+ 720 x 1600 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90z, 100% цветовой гаммой DCI-P3 и плотностью пикселей 269ppi. В устройстве есть 8-мегапиксельная селфи-камера. Новинка работает на ОС Android 12 с ColorOS 12.1. Есть боковой датчик отпечатков пальцев. Цена OPPO A77 5G в Таиланде составляет 9 999 батов (около 291 доллар). За основу взята платформа Dimensity 810.

Устройство поставляется с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 33 Вт. Устройство предлагает другие функции, такие как слот для двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.