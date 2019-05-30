Представлен смартфон Oppo Reno Z на MediaTek Helio P90

Компания Oppo представила Reno Z, который стал первым в мире смартфоном на платформе MediaTek Helio P90. Этот чипсет характеризуется 12-нанометровым техпроцессом, восемью ядрами и графикой PowerVR GM 9946. Смартфон также оснастили 6,4 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с 48-Мп датчиком Sony IMX 586, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, модулем NFC , а также аккумулятором на 4035 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0 мощностью 20 Вт. Новинка выйдет в четырех расцветках (белой, чёрной, коралловой и фиолетово-синей) по цене 360 долларов.