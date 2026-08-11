Представлен смартфон REDMI K100 Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI K100 Pro, которая основана на флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series. Новинка также получила 6,59-дюймовый экран OLED с разрешением 2510:1156 точек, локальной пиковой яркостью 4500 нит, кадровой частотой 185 Гц и продвинутой защитой зрения, игровой чип D2, систему жидкостного охлаждения с испарительной камерой VC, ОЗУ стандарта LPDDR5X Ultra, флеш-память UFS 4.1, селфи-камеру на 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 8580 мАч, поддержку проводной, беспроводной, обратной проводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 100 Вт, 50 Вт, 27 Вт и 22,5 Вт соответственно, корпус с металлической рамкой и стеклянной тыльной панелью толщиной 8,55 мм и массой 218 граммов, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также два стереодинамика 1115F. Цена базовой конфигурации с 12/256 ГБ на дебютном китайском рынке составила эквивалент 550 долларов.