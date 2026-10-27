Представлен смартфон REDMI K100 с батареей на 10000 мАч

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI K100, одной из особенностей которой стал кремний-углеродный аккумулятор с ёмкостью 10000 мАч и плотностью энергии 957 Втч/л.

Новинка также характеризуется 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и полнояркостным DC-регулированием яркости, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц, быстрой оперативной памятью стандарта LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, выделенным игровым графическим чипом D2, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, поддержкой обходной зарядки, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), корпусом с металлической рамкой, подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, черной, белой и зеленой расцветками, предустановленной прошивкой Xiaomi HyperOS 4 на базе Android 17 и стереодинамиками с настройкой от Bose. Базовая конфигурация с 12/256 ГБ оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 525 долларов, но на старте продаж будет доступна со скидкой за 450 долларов.
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