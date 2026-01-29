Представлен смартфон REDMI Turbo 5 с АКБ на 7560 мАч

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI Turbo 5, которая основана на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 8500-Ultra c тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 MP8.

Новинка также оснащается 3D-системой охлаждения с циркуляционным насосом, быстрой ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, 6,59-дюймовым экраном Super Sunlight с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит, кадровой частотой до 120 Гц и частотой ШИМ-диммирования 3840 Гц, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 7560 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, металлической рамой и стеклянной тыльной панелью, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, двойными динамиками и поддержкой Wi-Fi 6. Базовая версия на 12/256 ГБ оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 285 долларов.