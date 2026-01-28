Официально: Sharp Aquos Wish 5s готов к выходу

Компания Sharp объявила, что 29 января состоится релиз смартфона Aquos Wish 5s, который станет немного измененной версией ранее выпущенного Aquos Wish 5. Пока известно о новых расцветках и технологии пространственного звука 8Way Audio. Последняя преобразовывает двухканальный стереозвук в восьмиканальный.

Напомним, что оригинальный Aquos Wish 5 имеет в своём оснащении 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1612:720 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57MC2, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 или 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, 50-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 27-Вт проводной быстрой зарядки, боковой дактилоскопический сенсор и корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H.