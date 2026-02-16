Официально: Realme P4 Lite получит батарею на 6300 мАч

Компания Realme объявила, что уже 20 февраля в Индии будет представлен смартфон Realme P4 Lite. Производитель подтвердил наличие 12-нанометровой однокристальной системы, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,74-дюймового экрана с кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 563 нит, тыльной камеры разрешением 13 Мп, батареи ёмкостью 6300 мАч, поддержки 15-Вт проводной быстрой зарядки, 6-Вт обратной проводной зарядки, защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, прочностью по стандарту MIL-STD-810, корпуса толщиной 7,94 мм и массой 201 грамм, а также черной, золотистой и голубой расцветок. Ориентировочная цена не раскрывается, но она явно не будет высокой.

Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
