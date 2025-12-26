Samsung Galaxy A07 5G получит ёмкую батарею

В базе данных одного из сертификационных ведомств обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A07 5G, который еще не был представлен официально. По данным регулятора, аппарат получит батарею ёмкостью 6000 мАч. Это не очень много на фоне китайских смартфонов, но весьма солидно для Samsung.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Galaxy A06 5G оснащается 6,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, 50-Мп основной камерой, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт.