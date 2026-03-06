OnePlus 15T сравнили с Samsung Galaxy S26 Ultra

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал сравнительное изображение смартфонов OnePlus 15T и Samsung Galaxy S26 Ultra. Как известно, грядущая новинка OnePlus получит компактный корпус с 6,3-дюймовым экраном, в то время как корейский флагман оснащается 6,9-дюймовым дисплеем. При этом первый получит батарею ёмкостью 7500 мАч, в то время как огромный Galaxy S26 Ultra имеет аккумулятор всего на 5000 мАч.

Ранее стало известно, что OnePlus 15T также получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативную память LPDDR5X и встроенную память UFS 4.1, OLED-экран с ультратонкими рамками, частотой обновления 165 Гц и разрешением 1,5K, а также поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.
Официально: Vivo V70 Elite выпустят 18 февраля …
Компания Vivo объявила, что смартфоны V70 и V70 Elite будут представлены в Индии 19 февраля. Обе модели о…
Представлен игровой смартфон AYANEO Pocket PLAY …
Компания AYANEO представила гибрид смартфона и портативной консоли Pocket PLAY, который основан на произв…
Realme P3 Lite вышел в России …
Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфон Realme P3 Lite, который оценен в 10 и 12 тысяч ру…
Смартфон TECNO POP X оценили в 92 доллара …
Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POP X, которая основана на восьмиядерно…
Samsung Galaxy TriFold испытали на прочность…
Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал видео испытания на прочность смартфона Samsung Gala…
Смартфон HONOR Power 2 появился в продаже …
Компания HONOR выпустила в китайскую продажу смартфон Power 2, который оценен в эквивалент 385 и 430 долл…
Vivo S50 оценили в 325 долларов …
Компания Vivo объявила о выпуске смартфона S50, который среди прочего получил 6,59-дюймовый дисплей AMOLE…
Xiaomi повысит цены на свои смартфоны…
Президент Xiaomi уже признал, что из-за роста стоимости накопителей компании пришлось повысить цену на Re…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor