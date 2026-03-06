OnePlus 15T сравнили с Samsung Galaxy S26 Ultra

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал сравнительное изображение смартфонов OnePlus 15T и Samsung Galaxy S26 Ultra. Как известно, грядущая новинка OnePlus получит компактный корпус с 6,3-дюймовым экраном, в то время как корейский флагман оснащается 6,9-дюймовым дисплеем. При этом первый получит батарею ёмкостью 7500 мАч, в то время как огромный Galaxy S26 Ultra имеет аккумулятор всего на 5000 мАч.

Ранее стало известно, что OnePlus 15T также получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативную память LPDDR5X и встроенную память UFS 4.1, OLED-экран с ультратонкими рамками, частотой обновления 165 Гц и разрешением 1,5K, а также поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.