Samsung уже разрабатывает Exynos 2800

Недавний анонс процессора Exynos 2600, созданного по 2-нм GAA-техпроцессу Samsung, стал для отрасли сигналом о том, что компания намерена вернуться в число лидеров по передовым производственным технологиям и сократить зависимость от процессоров Snapdragon от Qualcomm в будущих устройствах. Согласно более раннему отчёту, Samsung также разрабатывает собственный графический процессор для Exynos 2800, и один из аналитиков отметил, что компания не стала бы вкладывать огромные средства в кастомные разработки, если бы не стремилась к более доминирующей роли своих решений. Чтобы процессоры линейки Exynos устанавливались в большее количество смартфонов Galaxy, Samsung в первую очередь необходимо повысить процент выхода годных чипов.

Ранее сообщалось, что на момент запуска массового производства Exynos 2600 этот показатель составлял около 50%. Дополнительные оптимизации способны улучшить ситуацию, однако это не меняет того факта, что в рамках соглашения с Qualcomm около 75% всех поставок Galaxy S26 будут оснащены процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как оставшаяся часть получит Exynos 2600. При этом Samsung, судя по всему, всё больше устаёт от необходимости платить Qualcomm значительную надбавку за использование её технологий. Ожидается, что процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 будет стоить около 280 долларов за единицу, а это означает, что Snapdragon 8 Elite Gen 6 в следующем году может преодолеть психологическую отметку в 300 долларов.