Представлен смартфон Realme C75 5G

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью C75 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и модемом 5G. Новинка также получила 6,67-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением 1604:720 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 625 нит и контрастностью 1500:1, корпус с алюминиевой конструкцией и прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, тыльную камеру на 32 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой Realme UI 6. Смартфон оценен в 150 и 165 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.