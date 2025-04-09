Представлен смартфон Realme NARZO 80x 5G

Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью NARZO 80x 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 160 и 170 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 точек, динамической кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик OmniVision OV50D) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, корпусом толщиной 7,94 мм, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по стандарту MIL-STD 810H, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой realme UI 6.0.