Представлен смартфон Realme Neo7 Turbo с АКБ на 7200 мАч

Компания Realme объявила о выпуске смартфона Neo7 Turbo, который может похвастаться прозрачной задней панелью. Новинку оснастили 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400e с производительностью 2,45 млн баллов в бенчмарке AnTuTu V10, системой охлаждения с испарительной камерой на 7700 мм², 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, кадровой частотой 144 Гц, глобальной пиковой яркостью 2000 нит и ШИМ-затемнением с частотой 4608 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и обходной зарядок, а также полноценной защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP69, IP68 и IP66. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 275 долларов за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.