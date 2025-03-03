Представлен смартфон Realme Ultra со сменной оптикой

Компания Realme показала на выставке MWC 2025 концептуальный смартфон Ultra, который поддерживает сменные объективы. Новинку оснастили 1-дюймовым датчиком изображения Sony и специальной системой крепления для установки такого типа объективов, к которым привыкли владельцы современных беззеркалок. Производитель показал 73-мм портретный объектив и 234-мм телеобъектив. Разумеется, подобная оптика резко повышает качество получаемых снимков. Правда, в массовое производство Realme Ultra не пойдет. Главная причина, по которой компания показала данный концепт – это демонстрация возможностей модульных объективов в мобильной фотографии.