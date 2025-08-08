Представлен смартфон Redmi 15 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания Xiaomi объявила о выпуске бюджетного смартфона Redmi 15 5G, который оценен на дебютном малазийском рынке в эквивалент 170 долларов. Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной и 18-Вт обратной проводной зарядок, 6,9-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой касаний мокрыми пальцами, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, ОС Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2.0 «из коробки», 50-Мп сдвоенной основной камерой, 8-Мп фронтальной камерой, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, боковым дактилоскопом и стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio и Dolby Atmos.