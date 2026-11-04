Представлен смартфон Redmi M100 Pro с ёмкой батареей

Компания Redmi без лишнего шума представила в Китае смартфон M100 Pro — здесь стоит напомнить, что базовая модель Redmi M100 дебютировала в августе и получила процессор Snapdragon 4 Gen 5 и аккумулятор ёмкостью 7900 мАч. Redmi M100 Pro работает на базе процессора Dimensity 7300-Ultra, который дополняют 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 2.2 объёмом до 256 ГБ. Смартфон оснащён изогнутым 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно в экран. Основная система камер получила 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельную камеру для макросъёмки. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, кроме того, смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, инфракрасный порт и модуль NFC. В качестве программной платформы используется HyperOS 3. Судя по характеристикам, Redmi M100 Pro представляет собой переименованную версию Redmi Note 14 Pro — на это указывает и совпадение цветовых вариантов, и характеристики модели, и даже некоторые продуктовые коды. При этом единственная конфигурация с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценена в 2499 юаней, других модификаций устройства производитель пока что не выпускал и, вероятно, даже не планирует.