Представлен смартфон Samsung Galaxy A16 5G

Компания Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Galaxy A16 5G, которая основана на фирменной 5-нанометровой платформе Exynos 1330 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MP2. Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой на 13 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, модемом для сотовых сетей пятого поколения, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, предустановленной ОС Android 14 с прошивкой One Ui 6 и шестью номерными обновлениями операционной системы, а также корпусом толщиной 7,9 мм и массой 200 грамм. Цена смартфона пока не объявлена.

