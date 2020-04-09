Представлен смартфон Samsung Galaxy A71 5G

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy A71 5G, который можно назвать улучшенной версией модели Galaxy A71. Итак, главным отличием новинки от предшественника стала восьмиядерная фирменная платформа Exynos 980 и поддержка сотовых сетей пятого поколения. Остальные характеристики не изменились: 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт, квадрокамера с модулями на 64, 12, 5 и 5 Мп, фронтальная камера на 32 Мп, размеры 162,5:75,5:8,1 мм и масса 185 г. Цена смартфона составит 600 долларов.