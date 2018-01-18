Представлен смартфон Samsung Galaxy On7 Prime

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy On7 Prime, которую можно отнести к сегменту среднего уровня. Новинку оснастили металлическим корпусом со сканером отпечатков пальцев домашней кнопке, 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей), восьмиядерным процессором Exynos 7870, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержкой двух SIM-карт, 13 Мп основной и фронтальной камерами с апертурой f/1.9.4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS. В качестве операционной системы здесь используется Android 7.1.1 Nougat. Цена Galaxy On7 Prime составляет 203 доллара за версию на 3+32 ГБ и 234 доллара за 4+64 ГБ памяти.