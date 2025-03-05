Представлен смартфон TECNO Camon 40

Компания TECNO представила смартфон Camon 40, который базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также получила 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080p и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп и датчик глубины, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор ёмкостью 5200 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Также был представлен смартфон TECNO Camon 40 Pro, который отличается от базовой модели наличием 50-Мп селфи-камеры с автофокусом, и Camon 40 Pro 5G, который может похвастаться процессором MediaTek Dimensity 7300 с модемом 5G и 144-Гц экраном.