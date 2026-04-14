Представлен смартфон TECNO Spark 50 с АКБ на 7000 мАч

Компания TECNO пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Spark 50, в основе которой лежит 12-нанометровая однокристальная система MediaTek Helio G81 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым экраном с разрешением HD+ и адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, конфигурация с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, боковым дактилоскопическим сенсором, ИК-датчиком, стереодинамиками с поддержкой DTS Sound, модемом 4G, а также серой, черной, голубой, фиолетовой и розовой расцветками корпуса. Цена смартфона пока не объявлена.