Представлен смартфон Vivo T4 Ultra

Компания Vivo объявила о выпуске смартфона T4 Ultra, который основан на флагманской 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,25 ГГц. Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX921 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением и OIS), системой охлаждения с VC-пластиной площадью 4362 мм² и графитом, ОЗУ стандарта LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки, стереодинамиками и оптическим подэкранным дактилоскопом. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 445, 470 и 490 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти соответственно.

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