Представлен смартфон Vivo V50 Lite 4G с АКБ на 6500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V50 Lite 4G, которая основана на 6-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 610. Новинку также оснастили 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 196 граммов, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP65, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, фронтальной камерой на 32 Мп и сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик). Цена смартфона на дебютном турецком рынке составляет эквивалент 520 долларов, но в остальном мире ценник окажется гораздо доступнее.