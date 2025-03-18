Представлен смартфон Vivo V50 Lite 4G с АКБ на 6500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V50 Lite 4G, которая основана на 6-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 610. Новинку также оснастили 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 196 граммов, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP65, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, фронтальной камерой на 32 Мп и сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик). Цена смартфона на дебютном турецком рынке составляет эквивалент 520 долларов, но в остальном мире ценник окажется гораздо доступнее.

Apple уступит лидерство компании NVIDIA…
За последние несколько лет TSMC получила огромную выгоду от партнёрства с Apple, поставляя огромное колич…
OPPO Find N5 показали на живых фото …
В сети появились качественные фотографии складного смартфона OPPO Find N5, который будет официально предс…
Складной смартфон Xiaomi Mix Flip 2 получит защиту от воды…
Известный информатор Digital Chat Station раскрыл первые подробности о складном смартфоне Xiaomi Mix Flip…
REDMI Turbo 4 сразу стал хитом продаж …
Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфона Redmi Turbo 4, который появился в китайской продаже пару …
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты…
В центре внимания сегодня субфлагман Xiaomi 14T, построенный на платформе MediaTek Dimenstity 8300-Ultra,…
Qualcomm представила новый семиядерный процессор…
Мобильный процессор Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm был официально представлен в октябре прошлого…
В Android 16 появились гибкие настройки для фотографов…
Сегодня компания Google выпустила вторую публичную бета-версию операционной системы Android 16, которая д…
Складной смартфон Nubia Flip 2 оценили в 700 евро…
Компания ZTE представила глобальную версию компактного складного смартфона Nubia Flip 2, который вышел в …
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor