Представлен смартфон Vivo X500 E с тремя 50-Мп камерами

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X500 E, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 722. Новинку также оснастили стеклянной тыльной панелью, корпусом с металлической рамкой аэрокосмического класса, толщиной 7,69 мм и массой 203 граммов, 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750:1260 точек, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 700V и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп с поддержкой автофокуса, батареей BlueVolt ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки FlashCharge, ультразвуковым дактилоскопом 2.0, двумя стереодинамиками, линейным вибромотором по оси, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также предустановленной прошивкой OriginOS 7 на основе Android 17.