Представлен смартфон Vivo Y300 с АКБ на 6500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y300c, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинку также оснастили корпусом толщиной 7,79 мм, 6,77-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 44-Вт проводной быстрой зарядки, оптическим подэкранным дактилоскопом и устойчивостью к ударом и падениям согласно сертификации SGS. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 195 и 225 долларов в зависимости от объема памяти.