Представлен смартфон Xiaomi Mi Play на базе операционной системы Android 8.1 Oreo

Компания Xiaomi выпустила смартфон Mi Play на базе операционной системы Android 8.1 Oreo. Девайс оснащен 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением 2280 на 1080 точек. Основой стал процессор MediaTek Helio P35 и 4 Гбайт ОЗУ. Основная двойная камера объединяет 12-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,2 и дополнительный 2-мегапиксельный модуль. В верхней части экрана имеется небольшой вырез — в нем располагается 8-мегапиксельная фронтальная камера. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, аккумуляторная батарея на 3000 мА.ч и дактилоскопический сканер. Цена новинки составляет около 160 долларов.