Представлен смартфон ZTE Axon 40 Ultra Ultra Aerospace Edition

Компания ZTE представила новую версию флагманского смартфона ZTE Axon 40 Ultra, которая получила название Axon 30 Ultra Aerospace Edition. Новинка отличается 18 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, а также специальным дизайном тыльной панели.

Напомним, что новинка оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,8-дюймовыv AMOLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой до 120 Гц, яркостью 1500 кд/м², 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 16-Мп подэкранной камерой, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IM787 и оптическая стабилизация) 64 Мп (сверхширик с автофокусом) и 64 Мп (перископный с оптической стабилизацией ОЗУ LPDDR5, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, а также поддержкой 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.