Представлен смартфон iQOO Neo 10 с АКБ на 7000 мАч

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 10, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 5500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 4320 Гц, ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), флеш-памятью UFS 4.1, отдельным графическим процессором Q1, жидкостной системой охлаждения Ice Dome VC, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, кремниевой батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки и «обходной» зарядки, предустановленной ОС Android 15 с прошивкой Funtouch OS 15 и стереодинамиками. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 375 долларов за конфигурацию с 8/128 ГБ памяти.