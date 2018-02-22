Представлен смартфон повышенной прочности Caterpillar CAT S615

Представлен новый 5,2-дюймовый смартфон повышенной прочности Caterpillar CAT S615 с разрешением 1920 * 1080 точек. В основе изделия лежит процессор Qualcomm Snapdragon 630, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 508. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, а флеш-накопитель - 64 Гбайт. В тыльной части корпуса установлена 16-Мп камера с фазовым автофокусом, во фронтальной 8-Мп. Питание аккумулятора обеспечит батарея емкостью на 4500 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS, модуль NFC, дактилоскопический сканер и порт USB Type-C. Старт продаж устройства ожидается во втором квартале по цене в 900 евро.