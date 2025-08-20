Представлен среднебюджетный смартфон Realme P4 5G

Компания Realme объявила о выходе на индийский рынок бюджетного смартфона P4 5G, который основан на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 7400 Ultra с максимальной частотой 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2. По данным производителя, аппарат набирает в популярном бенчмарке AnTuTu около 778 тысяч баллов.

Смартфон также оснастили отдельным чипом для обработки изображений HyperVision AI, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, 6,77-дюймовым дисплеем HyperGlow AMOLED с разрешением 2392:1080 точек, частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик OV50D40) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, модемом 5G, ОС Android 15 с фирменным интерфейсом Realme UI 6.0, защитой от пыли и влаги согласно степеням IP65 и IP66, а также корпусом толщиной 7,58 мм и массой 185 граммов. Смартфон уже появился в продаже по эквивалентной цене в 210, 225 и 245 долларов за версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.