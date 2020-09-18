Представлен стильный ПК-корпус Sharkoon Elite Shark CA300T

Компания Sharkoon представила ПК-корпус Elite Shark CA300T, который выделяется прежде всего своим дизайном. Отметим узор на передней панели, сквозь который видно три комплектных 120-мм вентилятора с RGB-подсветкой, 120-мм вентилятор сзади, боковые панели из закаленного стекла, габариты 505:235:520 мм и массу 14,7 кг. Новинка характеризуется восемью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат формата Mini-ITX, Micro-ATX, ATX или E-ATX, до четырёх 3,5- и до семи 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной 425 мм, блока питания длиной до 240 мм, процессорного кулера высотой до 165 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 420 мм. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.

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