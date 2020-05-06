Представлен стильный ПК-корпус Xigmatek OMG!

Компания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью OMG!, которая ориентирована на материнские платы типоразмера microATX. Новинка характеризуется делением на два отсека, поддержкой блока питания длиной до 16,5 см, двух 3,5-дюймовых накопителей и еще двух 2,5-дюймовых устройства для хранения данных, видеокарты длиной до 32 см, процессорной системы охлаждения высотой до 17 см, двух 120 мм или 140 мм вентиляторов спереди, двух 120 мм кулеров сверху и одного 120-мм сзади. Размеры корпуса составляют 366:210:395 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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