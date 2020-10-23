Представлен стильный десктоп Acer ConceptD 300

Компания Acer представила компактный настольный ПК ConceptD 300, который может похвастаться не только производительностью, но и запоминающимся дизайном. Новинка характеризуется корпусом формата Mid-Tower с деревянной верхней панелью и чёрной решётчатой передней панелью, уровнем шума не более 40 дБА, процессором Intel Core i7 10-го поколения (серия Comet Lake-H), до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6, жестким диском вместимостью до 4 ТБ, твердотельным NVMe-накопителем формата M.2 до 1 ТБ, портами USB 3.2, встроенным кардридером для карт памяти SD, а также одним портом USB Type-C с возможностью передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с. Десктоп появится в европейской продаже в ноябре по цене от 1300 евро.