Представлен стильный корпус Antec NX700

Компания Antec представила новый корпус NX700.

Новинка отличается стильной передней панелью и яркими вентиляторами с ARGB-подсветкой, которых в корпусе три штуки (два 185-мм вентилятора ARGB спереди и один 120-мм вентилятор ARGB сзади). В NX700 предусмотрено место для радиаторов сжо 360-мм спереди, 280-мм сверху и 140-мм сзади корпуса.

Antec NX700 поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, Micro-ATX и ITX. Просторный корпус позволяет установить видеокарты длиной до 340 мм и кулер высотой до 170 мм. Боковая панель модели выполнена из закаленного стекла.

Есть семь слотов расширения, два 3,5-дюймовых отсека и три выделенных 2,5-дюймовых отсека. Панель ввода/вывода включает два порта USB 3.0, кнопку питания и 3,5-мм аудиоразъем. NX700 оснащен пылевыми фильтрами в верхней и нижней части.

Antec NX700 доступен в ррц 84,99 евро.