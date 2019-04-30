Представлен стильный корпус DeepCool Gamer Storm MACUBE 550

Компания DeepCool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Gamer Storm MACUBE 550, который впервые был показан еще в январе на выставке CES 2019. Его главной особенностью стал эффектный дизайн Dragon Skin с массивом вентиляционных отверстий на одной из боковых стенок и закаленным стеклом на другой стенке. Также новинка характеризуется поддержкой материнских плат в форм-факторе E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, возможностью вертикальной или горизонтальной установки видеокарты, до четырёх 3,5/2,5 дюймовых накопителей, воздушной или жидкостной системой охлаждения с радиатором формата до 420 мм и двумя портами USB 3.0. Корпус выйдет в белой и чёрной расцветках по цене около 120 долларов.